«Τα νέα της Αρκαδίας»: Το ΤΠΣ της Μεγαλόπολης, τα τιμολόγια νερού στην Τρίπολη και οι νέοι υδρομετρητές στη Γορτυνιά (video)

Η έναρξη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου της Μεγαλόπολης και οι ζώνες κινήτρων που θα προκύψουν για επενδύσεις, βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα της ενημέρωσης της στήλης «Τα νέα της Αρκαδίας», στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST.

Η ένσταση για τα τιμολόγια νερού στην Τρίπολη και οι επόμενες εξελίξεις ήταν ένα από τα θέματα που σχολίασε ο δημοσιογράφος Μηνάς Αρτόπουλος καθώς και η έναρξη εγκατάστασης νέων υδρομετρητών σε χωριά της Γορτυνιάς. Ένα ακόμη θέμα που απασχόλησε ήταν οι πρόσθετες μεταθέσεις αστυνομικών που ζητούν για το νομό Αρκαδίας, επτά βουλευτές.