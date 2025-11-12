Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι προεντάξεις έργων στην Πελοπόννησο στο επίκεντρο της συνάντησης Πτωχού με Παπαθανάση

Σε δημιουργικό και ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και στις προεντάξεις έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο νέο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Περιφέρεια, καθώς και στη στρατηγική αξιοποίηση των πόρων της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πορεία του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο αποτελεί κρίσιμο μοχλό για τη μετάβαση περιοχών της Πελοποννήσου σε ένα βιώσιμο, καινοτόμο και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης έργα υποδομών, στήριξης της επιχειρηματικότητας, αλλά και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, με κοινή δέσμευση την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πηγής χρηματοδότησης.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ευχαρίστησε τον κ. Παπαθανάση για τη συνεργασία και τη διαρκή υποστήριξη του Υπουργείου, υπογραμμίζοντας ότι: «Η σταθερή συνεργασία και η στοχευμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων αποτελούν προϋπόθεση για να υλοποιηθούν έργα ουσίας, που δίνουν αναπτυξιακή προοπτική και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών της Πελοποννήσου».

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Παπαθανάσης εξέφρασε το ενδιαφέρον να επισκεφθεί την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα των έργων και των επενδυτικών πρωτοβουλιών που αλλάζουν την Πελοπόννησο και να συζητήσει με τους τοπικούς φορείς για τα επόμενα βήματα της αναπτυξιακής πορείας της περιοχής.