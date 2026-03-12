Κάλεσμα από την Πρωτοβουλία Πολιτών για την ανασύσταση της Προοδευτικής Παράταξης στην εκδήλωση της Κυριακής (video)

Τελευταία Νέα
Καλεσμένοι στην εκπομπή της Αναστασίας Μάντζαρη, «Τι λες τώρα», βρέθηκαν ο Θύμιος Γεωργόπουλος ,μέλος Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ και Πρωτοβουλίας Πολιτών Μεσσηνίας, και ο Βασίλης Φλώρος ,σκηνοθέτης, συγγραφέας και μέλος της Πρωτοβουλίας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η 1η κεντρική εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Μεσσηνίας για τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Rex στην Καλαμάτα.

Οι καλεσμένοι ανέλυσαν την πρότασή τους για την ανασύσταση της παράταξης και την επανίδρυση του προοδευτικού χώρου, υπογραμμίζοντας ότι η Μεσσηνία γίνεται η αφετηρία για μια νέα πολιτική πρόταση με σημείο αναφοράς τον Αλέξη Τσίπρα. Απαντώντας σε καίρια ερωτήματα, ξεκαθάρισαν πως η κίνηση αυτή πηγάζει από την αγωνία των ενεργών πολιτών που, “χωρίς ιδιοτέλεια, αναλαμβάνουν δράση για την ενιαία έκφραση του προοδευτικού χώρου”.

