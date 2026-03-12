Περικλής Μαντάς στη Βουλή: «Η ενεργειακή αυτάρκεια είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την τεράστια στρατηγική σημασία των συμβάσεων με τις Chevron και Helleniq Upstream για τη μίσθωση θαλάσσιων περιοχών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων – σε επίπεδο ενεργειακής πολιτικής, εθνικής ασφάλειας, οικονομικής ανάπτυξης και γεωπολιτικής ενίσχυσης της Ελλάδας – υπογράμμισε ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης του σχετικού σχεδίου νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαντάς, οι συγκεκριμένες συμβάσεις αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εφαρμογή ενός συνεκτικού εθνικού σχεδίου που υλοποιεί η χώρα τα τελευταία χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την οικονομική ανθεκτικότητα και τη γεωπολιτική ενδυνάμωση της Ελλάδας. Σημείωσε επίσης ότι η διεθνής συγκυρία καθιστά τις επιλογές αυτές ακόμη πιο κρίσιμες, όπως κατέδειξε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «ενεργειακή εξάρτηση που μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης — ακόμη και σε παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές συνόρων».

Σε αυτό το περιβάλλον, ο κ. Μαντάς στάθηκε ιδιαίτερα στη γεωπολιτική διάσταση των συμφωνιών, τονίζοντας ότι αναγνωρίζεται στην πράξη η ελληνική δικαιοδοσία στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνονται οι όποιες παράνομες αξιώσεις τρίτων κρατών. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εφησυχάζει, αλλά οφείλει να οικοδομεί με συνέπεια ένα σταθερό και αξιόπιστο ενεργειακό υπόβαθρο, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. «Η Ελλάδα αποδεικνύει στην πράξη ότι λειτουργεί με κανόνες και θεσμική συνέπεια, ακολουθώντας αρχές που κάθε διεθνής επενδυτής μπορεί να γνωρίζει και να εμπιστεύεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μεσσήνιος βουλευτής υπογράμμισε ακόμη ότι η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων δεν αντιστρατεύεται την πράσινη μετάβαση, αλλά αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης ενεργειακής στρατηγικής που επιτρέπει στη χώρα να προχωρά με ρεαλισμό προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον. Παράλληλα έκανε λόγο για σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω φόρων, μισθωμάτων και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε περίπτωση εντοπισμού εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων. «Η Ελλάδα υλοποιεί με αποφασιστικότητα έναν κρίσιμο στρατηγικό στόχο: τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού ενεργειακού μίγματος που θα ενισχύει τη χώρα και θα μειώνει την εξάρτησή της από μονομερείς επιλογές ή ασταθείς προμηθευτές», ανέφερε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, μόνο τα κράτη που διαθέτουν σταθερές ενεργειακές βάσεις μπορούν να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα συμφέροντά τους, αλλά και να στηρίξουν τους εθνικούς τους συμμάχους, όπως απέδειξαν και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο. Κατά συνέπεια, η σημερινή συζήτηση δεν αφορά απλώς την έρευνα και εκμετάλλευση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών, αλλά ουσιαστικά αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα θωρακίζει το μέλλον της σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς.