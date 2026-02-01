Καλπάζει ο καρκίνος του παχέος εντέρου: Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο σε άτομα κάτω των 50 ετών

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί πλέον την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο σε άτομα κάτω των 50 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Medical Association.

Τα ποσοστά θανάτου από καρκίνο του παχέος εντέρου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα αυξάνονται κατά 1% κάθε χρόνο από το 2005, σε αντίθεση με την ευρύτερη τάση: συνολικά, οι θάνατοι από καρκίνο σε άτομα κάτω των 50 έχουν μειωθεί κατά 44% από το 1990. Από τις πέντε πιο συχνές αιτίες θανάτου από καρκίνο σε νεότερους ενήλικες, ο καρκίνος του παχέος εντέρου ήταν η μόνη που παρουσίασε αύξηση.

Παρόλο που τα περισσότερα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου εξακολουθούν να εμφανίζονται σε άτομα άνω των 50 ετών, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται δραματική αύξηση διαγνώσεων σε ανθρώπους στα 20, 30 ή 40 τους. Προηγούμενες προβλέψεις προέβλεπαν ότι οι θάνατοι από καρκίνο του παχέος εντέρου θα γίνονταν η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο σε άτομα κάτω των 50 έως το 2030 – ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, αυτό συνέβη ήδη το 2023, επτά χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου για σχεδόν 1,3 εκατομμύρια άτομα κάτω των 50 που πέθαναν από καρκίνο μεταξύ 1990 και 2023. Το 1990, ο καρκίνος του παχέος εντέρου ήταν η πέμπτη αιτία θανάτου από καρκίνο στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Το 2023 ανέβηκε στην πρώτη θέση.

