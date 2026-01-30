Τελευταία Νέα
ΥΓΕΙΑ

Ξεκούραστος ύπνος: Να γιατί το να πίνουμε νερό πριν κοιμηθούμε είναι απαραίτητο

Η κατανάλωση νερού πριν κοιμηθείτε δεν είναι σημαντική μόνο για τη λειτουργία του οργανισμού, αλλά παίζει κρίσιμο ρόλο και στο πόσο βαθύς και ξεκούραστος θα είναι ο ύπνος.

Η ενυδάτωση είναι ένας βασικός παράγοντας στη ρύθμιση πολλών σωματικών διεργασιών. Πριν από τον ύπνο, η σωστή ενυδάτωση βοηθά στη διατήρηση του οργανισμού σε βέλτιστη κατάσταση, διασφαλίζοντας ότι όλα τα όργανα λειτουργούν σωστά. Υποστηρίζει την κυκλοφορία του αίματος και τη λειτουργία του λεμφικού συστήματος, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διαδικασία αποκατάστασης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το γεγονός άλλωστε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας το σώμα συνεχίζει να εργάζεται για να επιδιορθωθεί και να αναγεννηθεί, σημαίνει ότι χρειάζεται νερό για να υποστηρίξει αυτές τις διεργασίες.

Επιπλέον, η διατήρηση ενός καλού επιπέδου ενυδάτωσης μπορεί να αποτρέψει τις κράμπες και τις νυχτερινές ναυτίες, οι οποίες συχνά διαταράσσουν τον βαθύ ύπνο.

Το νερό επίσης βοηθά να διατηρήσετε σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος, ενώ αντιθέτως η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας και δυσφορία με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε καλά το βράδυ. Παράλληλα, όταν ο οργανισμός είναι αφυδατωμένος μπορεί να εμφανίσετε συμπτώματα όπως ξηροστομία, πονοκέφαλο και κόπωση κατά το ξύπνημα τα οποία δεν θα έχουν επηρεάσει μόνο την ποιότητα του ύπνου σας τη νύχτα, αλλά και την απόδοσή σας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.iefimerida.gr
