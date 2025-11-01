Καταιγιστική η «Μαύρη Θύελλα» 5-1 τον Παναργειακό

“Καταιγιστική” ήταν σήμερα η ομάδα της Καλαμάτας και μετά το Χ με τον Πανιώνιο επέστρεψε στις νίκες, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Παναργειακό επικρατώντας με 5-1.

Οι παίκτες του Αλέκου Βοσνιάδη βρέθηκαν μόλις στο 14ο λεπτό να προηγούνται με 2-0. Την αρχή έκανε στο 4ο λεπτό ο Λεμονής και ακολούθησε ο Παμλίδης, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου τέταρτου.

Καρέ τερμάτων στο πρώτο μέρος με τον Μιράντα να χρίζεται δις σκόρερ στο 22ο λεπτό και το 39ο.

Ο Παναργειακός μείωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους σε 4-1 με τον Φοκαμ.

Στο δεύτερο μέρος ο Κωστόπουλος έκλεισε το σκορ γράφοντας το 5-1 με τον προπονητή της Καλαματιανής ομάδας να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής.

Συνθέσεις:

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Τσελεπίδης, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Λεμονής, Γκάμα, Μιράντα (70′ Σιλά), Μορέιρα (46′ Κωτσόπουλος) , Παμλίδης (46′ Σπυράκος).

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου (70′ Τσιράκης), Σίντικ, Κάμγκα (46′ Αρμένης), Ζησούλης, Νικολετόπουλος, Πάππα, Κότζα, Κονέ (70′ Ναλιτζής), Φοκάμ, Πέτροβιτς (46′ Κατσούλης).