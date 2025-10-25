Κάμερες AI θα στέλνουν απευθείας κλήσεις στο κινητό

Ερχεται ο «ΟΔΥΣΕΑΣ» με χιλιάδες κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα «κόβουν» κλήσεις σε οδηγούς οι οποίοι παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και θα τις στέλνουν απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο με SMS ή μέσω της προσωπικής τους «θυρίδας» στο Gov.gr. Πρόκειται για την Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ), η οποία θα αναλάβει την εγκατάσταση των καμερών στους οδικούς άξονες της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, θα αναλάβει και την οικονομική διαχείριση των προστίμων που θα επιβάλλονται αυτόματα στους παραβάτες οδηγούς. Αυτό προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 2025. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση του ενιαίου εθνικού πληροφοριακού συστήματος για την επιτάχυνση της διαδικασίας εντοπισμού των παραβάσεων του ΚΟΚ, μέσω των πρώτων 2.888 καμερών, που θα τοποθετηθούν σταδιακά στο οδικό δίκτυο.

Για την εγκατάσταση, τη μετακίνηση και τη λειτουργία των καμερών θα εκδίδεται απόφαση της ΟΔΥΣΕΑΣ, ενώ θα ορίζονται το σημείο ή τα σημεία όπου μπορεί να τοποθετηθούν, προκειμένου να καταγράφουν τις τροχαίες παραβάσεις. Οι σταθερές κάμερες θα τοποθετούνται σε μόνιμες και σταθερές βάσεις, καταλλήλου για κάθε περίπτωση ύψους, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα εύκολης μεταφοράς τους από μια βάση σε άλλη.

