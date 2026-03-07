ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Οριακή αύξηση της ανεργίας σε τριμηνιαία βάση και αισθητή μείωση του αριθμού των απασχολούμενων καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ στην έρευνα εργατικού δυναμικού το δ’ τρίμηνο του 2025. Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 8,3%, από 8,2% το γ΄ τρίμηνο, αν και συνεχίζεται η πτωτική πορεία σε ετήσια βάση (από 9,5% το δ’ τρίμηνο του 2024).

Ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά -1,1% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2025, ποσοστό που αντιστοιχεί σε -50.500 άτομα. Η μεταβολή είναι εν μέρει συγκυριακή και ερμηνεύεται από την εποχικότητα της απασχόλησης, ιδίως στις υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου.

Σε ετήσια βάση οι απασχολούμενοι έχουν αυξηθεί κατά 73.000 άτομα ή κατά 1,7%.

Σε απόλυτα μεγέθη η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει ως ανέργους 394.894 άτομα. Τεράστια παραμένει η απόκλιση με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία εμφανίζει διπλάσιο ως υπερδιπλάσιο αριθμό ανέργων. Ενδεικτικά, τον Δεκέμβριο στα μητρώα της ΔΥΠΑ ήταν εγγεγραμμένοι ως άνεργοι 915.889 άτομα (από 768.000 τον Οκτώβριο και 894.065 τον Νοέμβριο).

Για την ΕΛΣΤΑΤ δηλαδή περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνεργοι είναι «αόρατοι» και δεν καταγράφονται σε όσους αναζητούν εργασία.

Που οφείλεται η ψαλίδα ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ

Η ψαλίδα ανάμεσα στους δύο οργανισμούς οφείλεται στο ότι στην πράξη μετράνε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η ΕΛΣΤΑΤ βασίζεται σε δειγματοληπτική μεθοδολογία, η οποία έχει συγκυριακό χαρακτήρα, υπόκειται σε αναμενόμενα στατιστικά σφάλματα, και δεν εξετάζει την ύπαρξη σύμβασης εργασίας, αλλά αντλεί τα δεδομένα κατά δήλωση των συνεντευξιαζόμενων. Η ΔΥΠΑ, αποτυπώνει το τμήμα του εργατικού δυναμικού που ενώ δηλώνει ότι ψάχνει εργασία, δεν βρίσκει και άρα, δεν έχει κάποια ενεργή σύμβαση. Πρόκειται δηλαδή για δεδομένα που δεν συνδέονται μεταξύ τους.

