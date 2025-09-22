Καταλήψεις σε σχολεία της Καλαμάτας (video)

Share Λίγες ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ξεκίνησαν οι καταλήψεις. Μαθητές του 1ου γυμνασίου Καλαμάτας και του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ έκλεισαν με κάδους τις εισόδους των σχολείων με σκοπό όπως λένε να εισακουστούν τα αιτήματά τους. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 22 Σεπτεμβρίου 2025 4:34 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ The Mart : Τώρα με νέο κατάστημα στην Καλαμάτα! 22.09.2025 Τον Μάρτιο οι πρώτες πτήσεις με υδροπλάνα από την Καλαμάτα – Ο σχεδιασμός από την Hellenic Seaplanes (video) 16.09.2025 Δικαιοσύνη είδος πολυτελείας, σε αποχή οι δικηγόροι (video) 15.09.2025 Array