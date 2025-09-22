Τελευταία Νέα
Καταλήψεις σε σχολεία της Καλαμάτας (video)

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ξεκίνησαν οι καταλήψεις.

Μαθητές του 1ου γυμνασίου Καλαμάτας και  του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ έκλεισαν με κάδους τις εισόδους των σχολείων με σκοπό όπως λένε να εισακουστούν τα αιτήματά τους.

