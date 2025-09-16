Τον Μάρτιο οι πρώτες πτήσεις με υδροπλάνα από την Καλαμάτα – Ο σχεδιασμός από την Hellenic Seaplanes (video)

Η πρώτη επιχειρησιακή πτήση υδροπλάνου στην Καλαμάτα είναι γεγονός, με την προσθαλάσσωση να πραγματοποιείται με επιτυχία και ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα των μεταφορών για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Εντός των επόμενων εβδομάδων θα ξεκινήσουν οι εμπορικές συνδέσεις και σύμφωνα με την εταιρεία από τον Μάρτιο θα είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος της Hellenic Seaplanes Νικόλας Χαραλάμπους υπογράμμισε «Ήτανε μια προσπάθεια αρκετών χρόνων είχε περάσει μια δεκαετία. Είναι κάτι το οποίο μετά από μια σειρά ετών παραμένει για εμάς στόχος η μεγαλύτερη διεύρυνση του δικτύου και παράλληλα να έχουμε το δικό μας μέσο από σημεία που δεν υπάρχει αεροπορική διασύνδεση».

Παράλληλα αναφερόμενος στις αδειοδοτήσεις τόνισε «Υπάρχουν 36 αδειοδοτημένα υδάτινα πεδία και υδατοδρόμια και μπορούμε λόγων των αεροσκαφών που είναι αμφίβια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα υβριδικό δίκτυο με τα υφιστάμενα αεροδρόμια».

Στην Καλαμάτα οι πτήσεις ξεκινούν τον Μάρτιο «Θα εκτελούμε μισθωμένες πτήσεις μέχρι τον Μάρτιο όπου θα ανοίξουμε πτήσεις προγραμματισμένες για συγκεκριμένους προορισμούς»

Όσον αφορά το κόστος είπε «Το εισιτήριο μιας προγραμματισμένης πτήσης δεν θα ξεπερνάει τα 75 με 80 ευρώ για πτήσεις διάρκειας μισής ώρας. Έχουμε σκοπό να συνδέσουμε την Καλαμάτα με σημεία της Πελοποννήσου και παράλληλα σύνδεση προς Ιόνιο και Αιγαίο και τα νότια, όπως Κύθηρα Αντικύθηρα και Κρήτη».