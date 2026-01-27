Καταναλωτής: Πώς η ακρίβεια άλλαξε το DNA του [γραφήματα]

Ακόμη πιο προσεκτικός, λιγότερο παρορμητικός και σαφώς πιο ευαίσθητος στην τιμή ο καταναλωτής. Συγκρίνει, κυνηγά προσφορές, στρέφεται στην ιδιωτική ετικέτα και ιεραρχεί αυστηρά τις ανάγκες του, προσπαθώντας να διατηρήσει ποιότητα ζωής μέσα σε ένα διαρκές περιβάλλον ακρίβειας και αβεβαιότητας.

Πρόκειται για το προφίλ του έλληνα καταναλωτή, όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) υπό τον συντονισμό του καθηγητή Γεωργίου Μπάλτα, που δημοσιεύει αποκλειστικά «Το Βήμα της Κυριακής», η οποία αποκαλύπτει τις εξελίξεις που δημιουργούνται στην καταναλωτική συμπεριφορά από τις διαρκείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά.

Ο Ελληνας δεν ψωνίζει πια όπως παλιά, ούτε περιμένει ότι τα πράγματα θα επιστρέψουν εκεί όπου ήταν. Προσαρμόστηκε. Αλλαξε συνήθειες, άλλαξε ιεραρχήσεις, άλλαξε ακόμη και τη σχέση του με το χρήμα. Και κάπου ανάμεσα στον πληθωρισμό, τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης και την αίσθηση ότι «τα δύσκολα δεν τελείωσαν» διαμορφώνεται ένα νέο καταναλωτικό DNA.

