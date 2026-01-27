Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
27
Ιανουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταναλωτής: Πώς η ακρίβεια άλλαξε το DNA του [γραφήματα]

Share

Ακόμη πιο προσεκτικός, λιγότερο παρορμητικός και σαφώς πιο ευαίσθητος στην τιμή ο καταναλωτής. Συγκρίνει, κυνηγά προσφορές, στρέφεται στην ιδιωτική ετικέτα και ιεραρχεί αυστηρά τις ανάγκες του, προσπαθώντας να διατηρήσει ποιότητα ζωής μέσα σε ένα διαρκές περιβάλλον ακρίβειας και αβεβαιότητας.

Πρόκειται για το προφίλ του έλληνα καταναλωτή, όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) υπό τον συντονισμό του καθηγητή Γεωργίου Μπάλτα, που δημοσιεύει αποκλειστικά «Το Βήμα της Κυριακής», η οποία αποκαλύπτει τις εξελίξεις που δημιουργούνται στην καταναλωτική συμπεριφορά από τις διαρκείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά.

Ο Ελληνας δεν ψωνίζει πια όπως παλιά, ούτε περιμένει ότι τα πράγματα θα επιστρέψουν εκεί όπου ήταν. Προσαρμόστηκε. Αλλαξε συνήθειες, άλλαξε ιεραρχήσεις, άλλαξε ακόμη και τη σχέση του με το χρήμα. Και κάπου ανάμεσα στον πληθωρισμό, τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης και την αίσθηση ότι «τα δύσκολα δεν τελείωσαν» διαμορφώνεται ένα νέο καταναλωτικό DNA.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ot.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode