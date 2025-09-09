Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης – Επιβαρύνει πάνω από 1 εκατ. λογαριασμούς

Τέλος μπαίνει στον φόρο συνδρομητικής τηλεόρασης από τον Ιανουάριο του 2026 (είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργό τον Ευκλείδη Τσακαλώτο) ου επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση του φόρου 10% επί των λογαριασμών των συνδρομητών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο.

Το τέλος, που ανέρχεται σε 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, θα μειωθεί στο 0%, και το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 22 εκατ. ευρώ. Η καθιέρωση του είχε δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς οι πλατφόρμες Netflix, Disney+, Apple TV κ.α. δεν πληρώνουν κανένα φόρο στη χώρα.