Μέχρι 6.500 ευρώ όφελος από τη μείωση φορολογίας εισοδήματος και ενοικίων

Είναι γενική παραδοχή πως οι φετινές εξαγγελίες της ΔΕΘ έχουν μια έντονη δημογραφική διάσταση, καθώς από τις μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος ευνοούνται κυρίως οι οικογένειες με παιδιά, αλλά δεν λείπουν και τα οφέλη για τους νέους, όσους εισπράττουν ενοίκια, τους κατοίκους παραμεθόριων περιοχών.
Έτσι, μπορεί οι μειώσεις στους συντελεστές της φορολογίας εισοδήματος να μην αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους φορολογούμενους, ωστόσο, κατά περίπτωση συμπολίτες μας με έσοδα από ενοίκια, μπορούν να βγουν κερδισμένοι πολλαπλά, αθροίζοντας ένα όφελος αρκετών χιλιάδων ευρώ.
Χαρακτηριστικά, πολύτεκνος μισθωτός (4+ παιδιά) με ετήσιο μισθό 60.000 ευρώ κερδίζει 5.300 ευρώ από τη νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος. Ωστόσο, αν έχει και 30.000 ευρώ καθαρό εισόδημα από ενοίκια γλιτώνει άλλα 1.200 ευρώ χάρη στον ενδιάμεσο συντελεστή 25% στα μισθώματα. Το σύνολο ανέρχεται σε 6.500 ευρώ σε μια χρονιά, που ισοδυναμεί με περίπου 542 ευρώ τον μήνα στο οικογενειακό ταμείο.
