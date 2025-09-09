Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι 6.500 ευρώ όφελος από τη μείωση φορολογίας εισοδήματος και ενοικίων

Είναι γενική παραδοχή πως οι φετινές εξαγγελίες της ΔΕΘ έχουν μια έντονη δημογραφική διάσταση, καθώς από τις μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος ευνοούνται κυρίως οι οικογένειες με παιδιά, αλλά δεν λείπουν και τα οφέλη για τους νέους, όσους εισπράττουν ενοίκια, τους κατοίκους παραμεθόριων περιοχών.

Έτσι, μπορεί οι μειώσεις στους συντελεστές της φορολογίας εισοδήματος να μην αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους φορολογούμενους, ωστόσο, κατά περίπτωση συμπολίτες μας με έσοδα από ενοίκια, μπορούν να βγουν κερδισμένοι πολλαπλά, αθροίζοντας ένα όφελος αρκετών χιλιάδων ευρώ.

