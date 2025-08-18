Καταθέσεις: Πόσα χρήματα έχουν κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το 71% όσων διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό κατέχει λιγότερα σε καταθέσεις από €1.000—σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από την έκθεση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

Μόλις ένα ολόκληρο 71% καταθετών δεν καταφέρνει να εναποθέσει πάνω από €1.000, γεγονός που υπογραμμίζει την επιμονή της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά. Αυτή η μεγάλη ομάδα αντιπροσωπεύει μόνο το 1,3% του συνόλου των καταθέσεων.

Ανισότητες στην κατανομή του πλούτου

Υπάρχει μεγάλη απόκλιση: το 13% των καταθετών έχει μεταξύ €1.000–5.000, το 13,7% διατηρεί €5.000–50.000, το 1,5% διαθέτει €50.000–100.000, ενώ μόλις το 0,8% έχει άνω των €100.000, συγκεντρώνοντας σημαντικά ποσοστά του συνολικού χρηματικού αποθέματος.

