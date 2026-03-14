Στο 2,7% ενισχύθηκε ο πληθωρισμός, αυξήσεις 5,2% στα τρόφιμα, 8,2% στα ενοίκια | Το 52% των νοικοκυριών δηλώνει οικονομικά χειρότερα σε σχέση με το παρελθόν (video)

Το κρίσιμο ζήτημα πια για την καθημερινότητά μας έχει να κάνει με την ακρίβεια. Ήταν που ήταν δύσκολα τα πράγματα ήρθε και ο πληθωρισμός να αυξήσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός πως στο 2,7% ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός, από 2,5% που ήταν τον Ιανουάριο. Σε μηνιαία βάση αυξήθηκε και ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε καθεστώς επιφυλακής για νέο κύμα ανατιμήσεων, λόγω των διεθνών εξελίξεων και της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Βασικά είδη διατροφής, ενοίκια και ενέργεια καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις

Το 52% των νοικοκυριών δηλώνει οικονομικά χειρότερα σε σχέση με το παρελθόν

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές δηλώνουν ότι η οικονομική τους κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Συγκεκριμένα, το 52% είναι σε χειρότερη οικονομική θέση, με το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίως διαμορφώνεται στο 32%. Παράλληλα, μόλις το 3% των Ελλήνων δηλώνει ότι μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα, ενώ το 63% καλύπτει μόνο τις βασικές του ανάγκες, έναντι 41% σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Φλώρο, Retail Vertical Leader, Mediterranean Cluster της NielsenIQ.

Την ίδια στιγμή, η επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις αυξήσεις τιμών παραμένει σημαντική. Η μέση σωρευτική πληθωριστική επίδραση στην Ελλάδα την περίοδο 2004 – 2025 φτάνει το +48,8%, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Το 2025 το συνολικό «καλάθι» κατηγοριών αυξήθηκε σε αξία κατά +5,7%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 19,323 δισ. ευρώ από 18,288 δισ. ευρώ το 2024. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν το οργανωμένο λιανεμπόριο, το οποίο το 2025 ενισχύθηκε κατά +7,1%, συμβάλλοντας στο 82,4% της αξίας πωλήσεων του συνόλου της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της κατανάλωσης προς τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ