Καταβάλλεται σήμερα το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Δύο οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 590 εκατ. ευρώ, για περισσότερους από 2,5 εκατ. δικαιούχους, υλοποιούνται αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την επιστροφή ενός ενοικίου κύριας ή φοιτητικής κατοικίας για περισσότερους από 1 εκατ. ενοικιαστές.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώτη φάση αφορά τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ για περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας.

Η ενίσχυση αφορά όσους είναι άνω των 65 ετών:

με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/χήρους ή έως 26.000 ευρώ για έγγαμους

με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για τους συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ).

Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια.

