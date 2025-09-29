Συνταξιούχοι: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ θα λαμβάνουν από τον Νοέμβριο 2025 και κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Το ποσό θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Δικαιούχοι είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι, άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα. Οι συγκεκριμένοι λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ύψους 409,13 ευρώ μηνιαίως από 1/1/2025 και θα προστεθούν σε αυτό τα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο.

