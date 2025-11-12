Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
12
Νοέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν το βοήθημα των 250 ευρώ – Τα κριτήρια

Share

Πραγματικό αλλά και τεκμαρτό εισόδημα θα ληφθεί υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών για να πληρωθούν την ενίσχυση των 250 ευρώ που καθιερώνεται από φέτος.

Το επίδομα θα πληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου και μετά τις διευκρινίσεις που παρείχε η ΑΑΔΕ στον ΕΦΚΑ σχετικά με τα εισοδήματα που θα ληφθούν υπόψη, οι συνταξιούχοι που θα το πάρουν θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο.

Το 250άρι θα πληρωθεί επίσης χωρίς κριτήρια σε 300.000 δικαιούχους που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας και σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ