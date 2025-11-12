Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν το βοήθημα των 250 ευρώ – Τα κριτήρια

Πραγματικό αλλά και τεκμαρτό εισόδημα θα ληφθεί υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών για να πληρωθούν την ενίσχυση των 250 ευρώ που καθιερώνεται από φέτος.

Το επίδομα θα πληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου και μετά τις διευκρινίσεις που παρείχε η ΑΑΔΕ στον ΕΦΚΑ σχετικά με τα εισοδήματα που θα ληφθούν υπόψη, οι συνταξιούχοι που θα το πάρουν θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο.

Το 250άρι θα πληρωθεί επίσης χωρίς κριτήρια σε 300.000 δικαιούχους που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας και σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ.

Το γεγονός ότι στους συνταξιούχους θα ληφθούν υπόψη και τα τεκμαρτά εισοδήματα ενδέχεται να θέσει εκτός επιδόματος άτομα που μπορεί να έχουν χαμηλή σύνταξη αλλά να υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια λόγω τεκμηρίων από την αξία της ακίνητης περιουσίας τους.