Καθαρά Δευτέρα 2026: Πόσο θα κοστίσει το φετινό σαρακοστιανό τραπέζι – Έως 16% αυξήσεις στα θαλασσινά

Αυξήσεις στις τιμές του φετινού σαρακοστιανού τραπεζιού θα δουν οι καταναλωτές για την Καθαρά Δευτέρα, που θα φτάσει μέχρι και το 25% με 30% σε σύγκριση με το 2025.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή οι αυξήσεις τιμών καταγράφονται κυρίως σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια που αποδίδονται σε σημαντικό βαθμό στη μειωμένη προσφορά, η οποία επηρεάζει τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τις εισαγωγές. Στα θαλασσινά, λοιπόν που αποτελούν τον «πρωταγωνιστή» της Καθαράς Δευτέρας, θα δούμε τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις με το χταπόδι να φτάνει τα 24 ευρώ το κιλό, από 18 ευρώ που ήταν πέρυσι, αύξηση περίπου 15%. Το καλαμάρι αγγίζει έως και τα 22 ευρώ το κιλό, περίπου 5 ευρώ ακριβότερο σε σχέση με πέρσι αύξηση περίπου 8%, ενώ οι γαρίδες διαμορφώνονται στα 14 ευρώ το κιλό, από 12 ευρώ το 2025, αύξηση περίπου 5%. Ενδεικτικές είναι οι τιμές και στα θράψαλα, από 9,80 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνουν τα 11,90 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 21%.

