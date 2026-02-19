Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε και πως πληρώνονται ενόψει τριημέρου εργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Οι συντάξεις Μαρτίου θα καταβληθούν νωρίτερα από την Καθαρά Δευτέρα (23.2.2026), με τους πρώτους δικαιούχους να βλέπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις 20 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή, αναμένεται να πληρωθούν οι συντάξεις στους μη μισθωτούς δικαιούχους των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ, ΕΤΑΑ.

Με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου, καθώς συνεχίζεται η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος καταβολών που προβλέπει ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται:

  • Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα.
  • Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί).

