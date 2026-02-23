Καθαρά Δευτέρα: Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν την Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου 2026) παρέχουν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, αν είναι ημερομίσθιοι, οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς άλλη προσαύξηση, δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%. Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού.

