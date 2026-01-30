Τι αυξήσεις θα δουν από σήμερα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με τη νέα φορολογική κλίμακα

Τις πρώτες αυξήσεις στις αποδοχές τους με βάση τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα δουν από σήμερα περίπου 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

Με δεδομένο ότι σήμερα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα και καταβάλλονται οι μισθοδοσίες οι εργαζόμενοι θα βλέπουν την αλλαγή από τη φορο-μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε τον Σεπτέμβριο και ψηφίστηκε εν συνεχεία από τη Βουλή με σκοπό την εφαρμογή της από την 1η Ιανουαρίου.

Οι πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τους νέους εργαζόμενους και τις οικογένειες με παιδιά, ισοδυναμούν ακόμα και με έναν ή δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση για τρίτεκνα και πολύτεκνα ζευγάρια.

Αυξήσεις μισθών σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος από 10.000 έως 40.000 ευρώ

Στη μισθοδοσία Ιανουαρίου αποτυπώνεται για πρώτη φορά η περικοπή των φορολογικών κρατήσεων, η οποία προκύπτει από την οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά τουλάχιστον δύο μονάδες σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος από 10.000 έως 40.000 ευρώ που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο.

Στόχος της μεταρρύθμισης ήταν η αύξηση του μέσου εισοδήματος.

Για άτεκνους με αποδοχές από 10.000 έως 20.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής πέφτει από αυτόν τον μήνα στο 20%, έναντι 22% που ίσχυε έως πέρυσι.

Για το κλιμάκιο μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ η φορολόγηση υποχωρεί στο 26% από το 28%, ενώ για απολαβές ανάμεσα σε 30.000 και 40.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται στο 34%, αντί για 36% που εφαρμόστηκε πέρυσι.

Νέοι έως 25 ετών και γονείς οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι

Σαφώς μεγαλύτερα οφέλη θα δουν οι νέοι μισθωτοί.

Αρχής γενομένης από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έως 25 ετών δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αυτής της ηλικιακής ομάδας έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας και δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις μηδενίζονται.

Κερδισμένοι είναι και οι μισθωτοί ηλικίας 26 έως 30 ετών, καθώς για έσοδα έως 20.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον χαμηλό συντελεστή, δηλαδή 9%.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται και για γονείς άνω των 30 ετών με ένα ή δύο παιδιά, οι οποίοι θα δουν μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά επιπλέον δύο μονάδες ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Ακόμα μεγαλύτερα οφέλη θα έχουν οι τρίτεκνοι, καθώς από φέτος φορολογούνται με τον κατώτατο συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 20.000, ενώ για τους εργαζόμενους με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα η φορολογική επιβάρυνση μηδενίζεται έως τις 20.000 ευρώ.

Οι ελαφρύνσεις για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους ανέρχονται το ετήσιο όφελος ισοδυναμεί με έναν έως δύο μισθούς. Οι ελαφρύνσεις ισχύουν για κάθε γονέα ξεχωριστά, επομένως δύο γονείς μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα θα λάβουν και οι δύο την ανάλογη αύξηση.

