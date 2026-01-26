Εβδομάδα αυξήσεων για ένα εκατ. εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα -Τα οφέλη για οικογένειες και νέους

Εβδομάδα αυξήσεων στους μισθούς περίπου ενός εκατομμυρίου εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι η τρέχουσα, καθώς τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου στους μισθούς, ήτοι γεγονός που οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση των καθαρών αποδοχών και άμεσο όφελος που θα φανεί στην τσέπη των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν ήδη δει τις αυξήσεις αυτές, καθώς οι αποδοχές τους προπληρώνονται για τον μήνα εργασίας.

Η φορολογική μεταρρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον αρμόδιο υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά, και ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, συνιστά, όπως επισημαίνουν τα στελέχη του υπουργείου, τη μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων τής Μεταπολίτευσης.

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες. Το πόσο θα μειωθούν οι συντελεστές εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: Από το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος, από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και από την ηλικία του εργαζόμενου.

Είναι χαρακτηριστικό, προσθέτουν τα ίδια στελέχη, ότι από τις αλλαγές στις κλίμακες ευνοούνται κυρίως η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι εργαζόμενοι.

Ενδεικτικά, προκύπτει μηδενισμός φόρου για νέους έως 25 ετών και θέσπιση συντελεστή 9% για νέους έως 30 ετών για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ τον χρόνο. Επίσης, προβλέπεται μηδενισμός φόρου για πολύτεκνους με ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ και μείωση στο 9% του φόρου για τους τρίτεκνους με ατομικό ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Οι μειώσεις φόρων είναι μεγαλύτερες για τα μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται θετικά και τα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, τα οποία καλύπτονται ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό και από το αφορολόγητο.

Συνολικά, ωφελούνται περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι (μισθωτοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες) που σήμερα υπόκεινται, με βάση τα εισοδήματά τους, σε φόρο εισοδήματος. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, σε 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και σε 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Αναλυτικά:

1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ, από 22% σε 20%

Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ, από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ, από 36% σε 34%

