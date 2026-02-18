Τελευταία Νέα
Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τη λαγάνα

Περισσότερες από 500.000 λαγάνες αναμένεται να φουρνίσουν την Καθαρά Δευτέρα (23/2) οι 620 αρτοποιοί του νομού Θεσσαλονίκης, με την τιμή να διατηρείται σταθερή σε σχέση με πέρυσι, στα 2,50-2,60 ευρώ το τεμάχιο.

Όπως επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ) και επικεφαλής του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης “Ο Προφήτης Ηλίας”, Έλσα Κουκουμέρια, η πλειονότητα των καταναλωτών παραμένει πιστή στην κλασική επιλογή. “Το 90% των καταναλωτών ‘ψηφίζει’ την παραδοσιακή λαγάνα”, σημειώνει και διευκρινίζει ότι διατίθενται και γεμιστές εκδοχές με ελιές, πιπεριές και μανιτάρια, οι οποίες πωλούνται, όπως και πέρυσι, από 3 έως 3,20 ευρώ το τεμάχιο.

Για την κίνηση της Καθαράς Δευτέρας, η κ. Κουκουμέρια εμφανίζεται αισιόδοξη και εκτιμά ότι οι καταναλωτές θα επισκεφθούν τον φούρνο της γειτονιάς τους, “γιατί η λαγάνα πρέπει να τρώγεται ζεστή”, λέει.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ 

