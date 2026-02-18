Τελευταία Νέα
Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) Ιανουαρίου, επιβεβαίωσαν ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα δεν κοπάζει, αλλά επιταχύνεται, με  ανατιμήσεις σχεδόν διπλάσιες από τον μέσο όρο των υπόλοιπων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι τιμές σε είδη διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά, ανέβηκαν σε ετήσια βάση μεσοσταθμικά κατά 4,5% – έναντι 2,5% του εθνικού ΔΤΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο επιβραδύνθηκε, εν μέρει και εξαιτίας της νέας μεθοδολογίας που ακολουθεί πλέον η ΕΛΣΤΑΤ, ενσωματώνοντας νέες κατηγορίες, όπως τα τυχερά παιχνίδια, και αναθεωρώντας την ταξινόμηση και τη βαρύτητα άλλων κατηγοριών και υποκατηγοριών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

