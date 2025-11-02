Καθαρισμός ποταμών και χειμάρρων στην Π.Ε. Αργολίδας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού ποταμών και χειμάρρων στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε κομβικά σημεία της περιοχής, και συγκεκριμένα στους ποταμούς Ξεριά, Ραμαντάνη, Τολό, Ίρια, Σχοινοχώρι, Στέρνα, Νέο Ροεινό, Βιβάρι και Μαραθιά.

Οι εργασίες εκτελούνται με μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, καθώς και από ανάδοχο εργολάβο, υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης και θάμνων, απομάκρυνση φερτών υλικών, απορριμμάτων και μπαζών, καθαρισμό και διαμόρφωση της κοίτης των ποταμών και ρεμάτων.

Στόχος των εργασιών είναι η αποκατάσταση της παροχετευτικότητας των υδατορεμάτων και η ενίσχυση της δυνατότητας απορροής των ομβρίων υδάτων, ενόψει της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προστασία των πολιτών και των υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα, με προτεραιότητα στις περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα και ανάγκη.