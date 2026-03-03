Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης

Ο κατώτατος μισθός, που θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, αναμένεται να «κλειδώσει» στα 930 ευρώ μεικτά, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριo, από 880 ευρώ σήμερα.

Πρόκειται για αύξηση που αν εφαρμοστεί κινείται περίπου στο 5,7% ή 50 ευρώ μεικτά. Διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Για να συμβεί αυτό απαιτούνται αυξήσεις τουλάχιστον 8%, δηλαδή 4% κάθε χρόνο μεσοσταθμικά.

Με το κόστος ζωής να παραμένει στα ύψη και τους εργαζόμενους να βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας, η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό εξελίσσεται σε άσκηση περιορισμένων προσδοκιών.