ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tα σενάρια αύξησης για τον κατώτατο μισθό

Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2026, ο οποίος θα αρχίσει από την 1η Απριλίου του 2026.

Οι κοινωνικοί φορείς και τα επιστημονικά ινστιτούτα έχουν κάνει ήδη τις προτάσεις τους. Ως διαδικασία από μέρα σε μέρα ,αναμένεται οι προτάσεις αυτές να κατατεθούν και στου υπουργείο Εργασίας, ώστε στη συνέχεια η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως να κάνει την εισήγηση της στο τέλος του Μαρτίου στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο ο κατώτατος μισθός το 2027 να φθάσει τα 950€. Με κοινή αφετηρία ότι η ελληνική οικονομία αντέχει μια νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026, οι κοινωνικοί εταίροι και τα επιστημονικά ινστιτούτα συγκλίνουν σε μια αναπροσαρμογή πέριξ του 4%, που μεταφράζεται σε περίπου 35 ευρώ επιπλέον τον μήνα. Αυτό σημαίνει πως ο κατώτατος μισθός μικτά μπορεί να κυμανθεί κοντά στα 915€.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο ο κατώτατος μισθός το 2027 να φθάσει τα 950€, με πολλά βέβαια κυβερνητικά στελέχη το τελευταίο διάστημα να λένε πως μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 1.000 € το 2027.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

