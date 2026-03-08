Κατώτατος μισθός: Γιατί ένας 25χρονος μπορεί να παίρνει περισσότερα καθαρά

Ο κατώτατος μισθός και η νέα αύξηση για το 2026 βρίσκονται ήδη στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν καταθέσει ήδη στο Υπουργείο Εργασίας τις προτάσεις τους και πλέον το επικρατέστερο οδηγεί τον βασικό μισθό κοντά στα 920 ευρώ μικτά. Πρόκειται για αύξηση περίπου 4%, δηλαδή περίπου 35 ευρώ επιπλέον τον μήνα σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των 880 ευρώ.

Ωφελούμενοι θα είναι περίπου 550.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η αύξηση επηρεάζει έμμεσα και σειρά επιδομάτων που συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού

Σήμερα ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 880 ευρώ μικτά, που αντιστοιχούν περίπου σε 744 ευρώ καθαρά (εάν είσαι άνω των 30 ετών), ενώ οι αλλαγές αναμένεται να αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας από τον Απρίλιο του 2026. Ωφελούμενοι θα είναι περίπου 550.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η αύξηση επηρεάζει έμμεσα και σειρά επιδομάτων που συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού.

