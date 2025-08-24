Κατώτατος μισθός: Πώς 550.000 εργαζόμενοι θα δουν 500€ επιπλέον στην τσέπη τους το 2026

Ένα νέο “πακέτο παρεμβάσεων” δρομολογεί η κυβέρνηση για το 2026 με στόχο να αυξήσει τις καθαρές αποδοχές όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου 550.000 εργαζόμενοι θα δουν μέσα στη χρονιά περισσότερα από 500 ευρώ επιπλέον στο πορτοφόλι τους, χάρη στον συνδυασμό δύο -πιθανώς και τριών- μέτρων: της αύξησης του κατώτατου μισθού, της προσαρμογής της φορολογικής έκπτωσης προς τα πάνω αλλά και της επίσπευσης της δρομολογημένης μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών ώστε οι χαμηλότεροι συντελεστές να εφαρμοστούν από το νέο έτος.

Η πρώτη κίνηση αφορά την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από τα 880 ευρώ που ισχύουν σήμερα στα 920 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 40 ευρώ τον μήνα μικτά, που μεταφράζεται σε περίπου 560 ευρώ ετησίως με δεδομένο ότι καταβάλλονται 14 μισθοί. Η δεύτερη κίνηση αφορά τη φορολογική κλίμακα: θα αυξηθεί η έκπτωση φόρου ώστε η μισθολογική αύξηση να μην "εξουδετερωθεί" από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.