Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
7
Μάρτιος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Kids Save Lives: Χάρτης απινιδωτών | Πρόληψη και εκπαίδευση πολιτών (video)

Share

Έπεσαν οι υπογραφές στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης “Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές”, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της δημόσιας υγείας.

Η συνεργασία αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία του Χάρτη Απινιδωτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την πλήρη χαρτογράφηση και καταγραφή των διαθέσιμων απινιδωτών, καθώς και την ενίσχυση της ετοιμότητας των πολιτών μέσω εκπαιδεύσεων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση απινιδωτή. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός οργανωμένου δικτύου άμεσης ανταπόκρισης, που θα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διάσωση ανθρώπινων ζωών σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode