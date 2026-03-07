Kids Save Lives: Χάρτης απινιδωτών | Πρόληψη και εκπαίδευση πολιτών (video)

Έπεσαν οι υπογραφές στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης “Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές”, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της δημόσιας υγείας.

Η συνεργασία αυτή αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία του Χάρτη Απινιδωτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την πλήρη χαρτογράφηση και καταγραφή των διαθέσιμων απινιδωτών, καθώς και την ενίσχυση της ετοιμότητας των πολιτών μέσω εκπαιδεύσεων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση απινιδωτή. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός οργανωμένου δικτύου άμεσης ανταπόκρισης, που θα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διάσωση ανθρώπινων ζωών σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής.