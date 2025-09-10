Κίνδυνοι για τα ΠΟΠ – ΠΓΕ από την συμφωνία EE με Mercosur – Γ. Πάζιος για ελαιοκομικό μητρώο «Για τη χρονιά το 2025 δεν θα υπάρχουν πρόστιμα» (video)

Στους κινδύνους που ελλοχεύουν μέσω της εμπορικής συμφωνίας της EE με την Mercosur, η οποία βρίσκεται σε τροχιά επικύρωσης, αναφέρθηκε ο Γιάννης Πάζιος. Ο Διευθυντής στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ένωση Μεσσηνίας μιλώντας στην τηλεόραση BEST εκτίμησε ότι με την εμπορική συμφωνία, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι προϊόντων χωρών της Mercosur θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά με μειωμένους δασμούς καθώς «πλέον απελευθερώνονται».

«Προσπαθεί η Επιτροπή να πείσει ότι θα υπάρξει, ίσως, κάποια ποσόστωση ή ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο αρωγής 6 δις ευρώ προς οικονομίες που μπορεί να θιχθούν από τέτοιες εισαγωγές. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν ανοίγουμε τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρα και τις Ελληνικές, σε μια σειρά τέτοιων προϊόντων ο Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος και ο ευρωπαίος θα πιεστούν, γιατί προέρχονται από χώρες που έχουν πολύ φθηνό εργατικό κόστος, πολύ φθηνό κόστος παραγωγής…».

Οι κίνδυνοι αφορούν και τα ΠΟΠ–ΠΓΕ προϊόντα, αφού όπως είπε μπορεί η συμφωνία να προβλέπει προστασία για περισσότερες από 340 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις, ανάμεσά τους το ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα και η Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ, ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι η αναγνώριση «στα χαρτιά» δεν αρκεί για να αποτραπεί η διάβρωση της υπεραξίας, όταν οι τιμές συμπιέζονται από φθηνές εισαγωγές. Υπογραμμίζοντας πως απαιτείται πραγματική πολιτική βούληση για επιβολή «mirror clauses», δηλαδή ρήτρες που θα διασφαλίζουν ισοτιμία στα πρότυπα παραγωγής.

Παράλληλά, ο κ. Πάζιος αναφέρθηκε στην εξέλιξη της διαδικασίας του ελαιοκομικού μητρώου εξηγώντας ότι «Για τη χρονιά που διανύουμε, δηλαδή το 2025 και τη σοδειά που έρχεται, δεν θα υπάρχουν πρόστιμα. Θα υπάρξει μια πιλοτική εφαρμογή αναφορικά με την δήλωση συγκομιδής» είπε με αφορμή την επίσημη απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου, η οποία δίνει την χρονική δυνατότητα διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας, υπενθυμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΔΑΟΚ και λόγω της υποστελέχωσής τους.

Πάνω από 80.000 παραγωγοί στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ελαιοκομικού μητρώου, «θα πρέπει μέχρι το τέλος του Μάϊου για να δηλώσουν την Δήλωση Συγκομιδής τους να έχουν περάσει πρώτα από τις οικείες ΔΑΟΚ ούτως ώστε να επικαιροποιήσουν τα αγροτεμάχια». Παρότι οι ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας προχώρησαν, όπως είπε, στην έκδοση οδηγιών για τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσουν οι αγρότες, την ίδια στιγμή από το αρμόδιο Υπουργείο «τρέχει» μια άλλη διαδικασία που αφορά στη σύνδεση Δηλώσεων Καλλιέργειας, το Κτηματολόγιο, το Αμπελουργικό Μητρώο και το Ελαιοκομικό Μητρώο με στόχο μια αυτόματη διασύνδεση. Σημειώνοντας πως πρόκειται για μια διαδικασία χρονοβόρα και κοστοβόρα, ο κ. Πάζιος εκτίμησε πως «αυτό είναι ένα έργο που θα έπρεπε να έχει προηγηθεί και μετά να καλέσουμε τους παραγωγούς να κάνουν την όποια δήλωση» λέγοντας τέλος πως «δίνεται μια τεχνητή παράταση ούτως ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για τις δηλώσεις συγκομιδής της επόμενης χρονιάς.