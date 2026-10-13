Κίνημα καταναλωτών: Πανελλαδική καμπάνια ΓΣΕΕ για ακρίβεια-στέγαση-ανισότητες

Ενώ ο πληθωρισμός φουντώνει, η ΓΣΕΕ ξεκινάει πανελλαδική καμπάνια με τριπλή στόχευση: ακρίβεια, στεγαστικό, ανισότητες. Ο πρόεδρος της ΕΕΚΕ Απόστολος Ραυτόπουλος δίνει το στίγμα της νέας πρωτοβουλίας.

Για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, πρέπει να δούμε το θέμα από την αρχή, σύστησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, η τιμή ενός προϊόντος στο ράφι είναι το τέλος μιας διαδικασίας, στην οποία συζητά κανείς ποιο είναι το εισόδημα και πώς ανταπεξέρχεται ο πολίτης. «Σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε να μην ξεκινάμε από το τέλος, το οποίο τέλος δεν το ρυθμίζει το κράτος. Πρέπει να ρωτήσουμε τους επιχειρηματίες πόσο παίρνουν το προϊόν, ποιο είναι το κόστος, ποιο είναι το κέρδος τους. Αν θέλουμε να δούμε το θέμα ουσιαστικά, να το δούμε από την αρχή», τόνισε.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνταν και η διάταξη που υποχρέωνε τα σουπερμάρκετ να αναγράφουν και την τιμή παραγωγού στα νωπά προϊόντα, ώστε ο καταναλωτής να συγκρίνει τη διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Η ρύθμιση, γνωστή ως «διπλή αναγραφή τιμής» ή «διπλά ταμπελάκια», περιλαμβάνεται στο άρθρο 47 του νόμου 5255/2025 για τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2025. Ωστόσο, δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αφού σκάλωσε στη γραφειοκρατία. Οι λιανέμποροι προσέφυγαν και στις ευρωπαϊκές αρχές, υποστηρίζοντας ότι η ρύθμιση είναι πρακτικά ανέφικτη και πιθανόν αντίθετη με το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Πέτυχε ή όχι η «συμφωνία κυρίων»;

Τα «διπλά ταμπελάκια» πάγωσαν και αντί για παρεμβατικές κινήσεις προτιμήθηκε η εθελοντική συμφωνία κυρίων. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα το τελευταίο τρίμηνο: 0,4% τον Ιούλιο, 0,9% τον Αύγουστο και 0,6% τον Σεπτέμβριο. Το υπουργείο μίλησε για αρνητικό πληθωρισμό, εστιάζοντας επιλεκτικά στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), που διαμορφώθηκε στο -0,4% τον Ιούλιο, στο 0,2% τον Αύγουστο και στο -0,2% τον Σεπτέμβριο. Ο ΕνΔΤΚ καταρτίζεται με κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία και περιλαμβάνει και τις δαπάνες των ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα.

Η επιβράδυνση του πληθωρισμού δεν σημαίνει, φυσικά, ότι μειώνονται οι τιμές· σημαίνει ότι αυξάνονται πιο αργά. Από το 2020 ως σήμερα οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σωρευτικά σχεδόν κατά 35% (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). Για τα φτωχότερα νοικοκυριά, που ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους στη διατροφή, η επιβάρυνση είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Σύμφωνα με ανάλυση της Netrino για τον «ταξικό τιμάριθμο», από τον Μάιο του 2019 ως τον Μάιο του 2026 οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 38,59%, ενώ όσοι έχουν μηνιαίο εισόδημα έως 1.100 ευρώ βίωσαν μέση επιβάρυνση τουλάχιστον 43%.

Αυτό δεν μπορεί να αποσιωπηθεί· ακόμα και ο υπουργός Ανάπτυξης έχει παραδεχθεί ότι το σουπερμάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Κατά το υπουργείο, η μέση μείωση στους κωδικούς της Εθνικής Πρωτοβουλίας είναι 9,5% και το μέσο όφελος 40 ευρώ τον μήνα, για νοικοκυριό που ξοδεύει 500-600 ευρώ στο σουπερμάρκετ. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι από κάθε 10 ευρώ αγορών τα 7-8 πηγαίνουν σε κωδικούς της λίστας, κάτι στην πράξη δύσκολο έως αδύνατο.