ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών η παραλαβή αλληλογραφίας για ΔΕΚΟ και λογαριασμούς

Την διαδικασία και τον τόπο παραλαβής της παραλαβής αλληλογραφίας για ΔΕΚΟ και λογαριασμούς  από ιδιώτες ανακοινώνει ο δήμος Τριφυλίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση: Για διευκόλυνση των συμπολιτών μας η αλληλογραφία (κάρτες και λογαριασμοί ΔΕΗ, COSMOTE, ΔΕΥΑΤ, NOVA &  κλπ εταιρειών) έχει μεταφερθεί για  τους παραλήπτες

κατοίκους Φιλιατρών στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών.

Μπορείτε να αναζητήσετε την αλληλογραφία σας τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 9.00 έως 13.00.

Ο Δήμος Τριφυλίας δεν υποχρεούται σε διανομή, ούτε φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση της αλληλογραφίας.

