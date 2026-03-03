Δημόσια Παρουσίαση Εναλλακτικών Σεναρίων Μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Τριφυλίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Τριφυλίας προσκαλεί τους δημότες, τους φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο στη δημόσια παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων Χωρικής Ανάπτυξης της μελέτης για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) του Δήμου Τριφυλίας (Δ.Ε. Αυλώνος, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν από τους μελετητές τα εναλλακτικά σενάρια χωρικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) αποτελούν ολοκληρωμένα εργαλεία σχεδιασμού και καθορίζουν, μεταξύ άλλων:

τις χρήσεις γης,

τους όρους και περιορισμούς δόμησης,

τις οικιστικές περιοχές και τις περιοχές προς πολεοδόμηση,

τις ζώνες προστασίας και ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων,

μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 ξεκινά η διαδικτυακή υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων για το προτεινόμενο σενάριο, μέσω της πλατφόρμας του ΥΠΕΝ (https://polsxedia.ypen.gov.gr/), η οποία θα διαρκέσει πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. Τα σχόλια αξιολογούνται από τους μελετητές και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Η συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τον σχεδιασμό του μέλλοντος της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Τριφυλίας.