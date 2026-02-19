Τελευταία Νέα
Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για ξυλοδαρμούς, τιμωρίες και απομόνωση σε ανήλικα – Βαρύτερη δικαστική απόφαση από την πρωτόδικη

Ένοχος κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρας Αντώνιος, για 9 επιμέρους πράξεις που αφορούν σε ξυλοδαρμό, τιμωρίες και καταναγκαστική εργασία σε βάρος ανηλίκων παιδιών που διέμεναν σε δομές του Βόλου, της Αθήνας και της Καλαμάτας.

Ο πατέρας Αντώνιος δεν κάθισε ούτε σήμερα στο εδώλιο του κατηγορουμένου για να ακούσει την καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης, καθώς έχει από καιρό αποχωρήσει από τη δίκη, διαμαρτυρόμενος για μεροληπτική στάση του δικαστηρίου εναντίον του. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου ο πρώην επικεφαλής της ΜΚΟ, Κιβωτός του Κόσμου, καταδικάστηκε ομόφωνα για βαριά σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων σε δομή του Βόλου, για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη εναντίον ανηλίκων σε δομή του Βόλου και για απλή σωματική βλάβη σε βάρος καταγγελλόντων για καταναγκαστική, εξαντλητική εργασία, και απομόνωση ανήλικων παιδιών, όσο αυτά διέμεναν σε δομές του Κολωνού, της Καλαμάτας και του Βόλου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

