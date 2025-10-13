Κλίμα: Σχεδόν μη αναστρέψιμη πλέον η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων, σύμφωνα με έρευνα

Ο κόσμος βρίσκεται στο κατώφλι «νέας πραγματικότητας» εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καθώς οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι σχεδόν βέβαιο πως ξεπέρασαν καταστροφικό σημείο καμπής, από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή, προειδοποιούν οι συγγραφείς επιστημονικής μελέτης αναφοράς, που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Διεθνής ομάδα κάπου 160 επιστημόνων μελετά την κατάσταση υγείας του πλανήτη και δυνητικά στοιχεία καμπής που θα μπορούσαν να αλλάξουν οικοσυστήματα οριστικά και αμετάκλητα. Αν ξεπεραστούν, ακολουθεί φαινόμενο ντόμινο.