FT: Η Ελλάδα στοχεύει σε κεντρικό ρόλο στην μετά-Ρωσία αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης

Ως νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αναδεικνύει την Ελλάδα δημοσίευμα των Financial Times, τονίζοντας ταυτόχρονα την καθοριστική της συμμετοχή στην μεταβατική περίοδο που ήδη έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα μέχρι την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο αναφέρεται ότι «η Ελλάδα τοποθετείται ως η νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), κυρίως από τις ΗΠΑ, καθώς η ΕΕ προετοιμάζεται για πλήρη απαγόρευση του ρωσικού αερίου έως το 2027. Η Αθήνα ποντάρει στο ότι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την επέκταση της δυναμικότητας LNG, τις αναβαθμίσεις υποδομών και τους στενούς δεσμούς με την Ουάσιγκτον, μπορεί να της εξασφαλίσει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης».

Σε άλλο σημείο, η αρθρογράφος των FT τονίζει ότι «πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα προμήθευε περίπου το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ. Μέχρι το 2024, το μερίδιο αυτό είχε μειωθεί σε περίπου 11%. Μεγάλο μέρος του κενού καλύφθηκε από LNG των ΗΠΑ, το οποίο πλέον αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% των εισαγωγών LNG της ΕΕ».

Μάλιστα, στους FT φιλοξενούνται και δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου: «Δεν πρόκειται πλέον να χρηματοδοτούμε τον επιτιθέμενο. Πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων. Αυτή η αποσύνδεση δεν θα συμβεί από μόνη της».

