Κλιματική αλλαγή: Οι εκτεταμένες πλημμύρες στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών

Οι κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες στις χώρες της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα άφησαν πίσω τους κατεστραμμένες χειμερινές καλλιέργειες, γεννώντας εύλογο προβληματισμό για την επάρκεια της παραγωγής οπωροκηπευτικών και για απειλή εκτόξευσης του πληθωρισμού τροφίμων.

Σε εκτενές άρθρο τους οι FT επισημαίνουν ιδίως τις ζημιές στις καλλιέργειες που σημειώθηκαν στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία και στο Μαρόκο, τα «περιβόλια της Ευρώπης», που είναι οι κύριοι προμηθευτές των χωρών του Βορρά σε ντομάτες, αγγούρια, αβοκάντο, πιπεριές, μούρα και εσπεριδοειδή. Οι εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες και στις υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες θα μπορούσαν να έχουν άμεσες επιπτώσεις στις χονδρικές αγορές και στις αλυσίδες εφοδιασμού των σούπερ μάρκετ, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι.

«Όταν έχουμε τις πλημμύρες που βλέπουμε στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική, σε συνδυασμό με τον πολύ βροχερό χειμώνα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε: θα δούμε πίεση στις τιμές των λαχανικών και των φρούτων», δήλωσε ο David Barmes, ερευνητής πολιτικής στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Οικονομική Μετάβαση του London School of Economics.

Εκτεταμένες ζημιές σε Ισπανία και Γαλλία

Η Ισπανία, η οποία κατέγραψε τον πιο βροχερό Ιανουάριο των τελευταίων 25 ετών, έχει ήδη καταγράψει ζημιές σε 220.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων, σύμφωνα με την ασφαλιστική ένωση Agroseguro. Ο Λουίς Πλάνας, υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας, δήλωσε ότι η πληγείσα περιοχή μπορεί να αποδειχθεί διπλάσια μόλις ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις.

Η καταστροφή εκτείνεται πέρα από τις καλλιέργειες και στις υποδομές. Φτάνει στα συστήματα άρδευσης, στα γεωργικά μηχανήματα και στους αγροτικούς δρόμους, περιπλέκοντας τη συγκομιδή και τη διανομή, ακόμη και σε περιοχές όπου οι καλλιέργειες γλίτωσαν από την καταστροφή.

Στη δυτική Γαλλία, ορισμένες γεωργικές περιοχές υπέστησαν περισσότερες από 36 ημέρες συνεχούς βροχής και διαδοχικές καταιγίδες οδήγησαν στην υπερχείλιση του ποταμού Γκαρόν και τμημάτων του Λίγηρα σε οπωρώνες και αμπελώνες.

Στην Ανδαλουσία, μία από τις κύριες γεωργικές περιοχές της Ισπανίας, η ένωση αγροτών Asaja εκτιμά ότι έχει χαθεί το 20% της συνολικής παραγωγής. Μόνο σε μία επαρχία, στην Κόρδοβα, η Asaja ανέφερε ότι οι απώλειες ανήλθαν συνολικά σε 700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 550 εκατ. από ελαιώνες, και περαιτέρω ζημιές στα δημητριακά και τα εσπεριδοειδή.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεζ επισκέφθηκε την πόλη Huétor Tájar, δυτικά της Γρανάδας, η οποία επλήγη από την καταιγίδα, όπου ο δήμαρχος εξήγησε ότι το 80% του πληθυσμού της εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από την παραγωγή σπαραγγιών της περιοχής. Με τη συγκομιδή να ξεκινά σε λίγες εβδομάδες, ο δήμαρχος Fernando Delgado δήλωσε ότι το ένα τρίτο της σοδειάς ήταν πλημμυρισμένο.

