Ο «creepy» έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου που συνελήφθη για την υπόθεση Επστάιν

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ γίνεται ο πρώτος «γαλαζοαίματος» της Βρετανίας που συλλαμβάνεται εδώ και αιώνες. Η σύλληψή του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου σηματοδοτεί ένα νέο ναδίρ για τον πρώην Δούκα της Υόρκης. Η αστυνομία τον συνέλαβε την Πέμπτη (19.02.2026), στα 66α γενέθλιά του, με την κατηγορία ότι είχε διαρρεύσει βρετανικά κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν.

Ο πρώην πρίγκιπας, ο μικρός αδελφός του βασιλιά Καρόλου, και μεσαίος γιος της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φιλίππου, αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν. Έχει δηλώσει ότι μετάνιωσε για την «λανθασμένη σχέση» του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 μέσα στο κελί του στο Metropolitan Correctional Center στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Η φήμη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου είχε ήδη κλονιστεί στο παρελθόν έπειτα από καταγγελίες και αγωγή που είχε καταθέσει η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία τον είχε κατηγορήσει ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη σε ακίνητα που συνδέονταν με τον Επστάιν. Τις κατηγορίες της, έχει επίσης αρνηθεί ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου.

