Κλιματική αλλαγή: Οι μισές εκπομπές άνθρακα ορυκτών καυσίμων από 32 εταιρείες

Καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με βάση τα ορυκτά καύσιμα συνεχίζουν να αυξάνονται σε επίπεδα ρεκόρ, μια νέα ανάλυση δείχνει ότι η πλειονότητα αυτών των εκπομπών μπορεί να εντοπιστεί σε έναν συρρικνούμενο αριθμό μεγάλων ομίλων.

Μόλις 32 εταιρείες αντιπροσώπευαν πάνω από το ήμισυ των παγκόσμιων εκπομπών ορυκτού άνθρακα το 2024, σύμφωνα με έκθεση από τη δεξαμενή σκέψης InfluenceMap με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτός ο αριθμός ήταν 36 το 2023 και 38 πριν από πέντε χρόνια.

Η έκθεση αφορά την πιο πρόσφατη ενημέρωση της βάσης δεδομένων Carbon Majors, η οποία παρακολουθεί τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και τσιμέντου στον κόσμο.

