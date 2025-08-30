Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας: Οι στόχοι και οι αλλαγές που θα φέρει

Τέλος στο χάος των διάσπαρτων νόμων βάζει ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός, κ. Νίκος Ταγαράς, παρουσίασαν τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Δείτε αναλυτικά τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας

1. Τι είναι ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας;

Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο «οδηγό κανόνων» για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Πρόκειται για μια ιστορική τομή, αφού όλες οι μέχρι σήμερα διάσπαρτες και συχνά παρωχημένες διατάξεις εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε έναν σύγχρονο Κώδικα.

Με τον τρόπο αυτό:

οι μηχανικοί, οι νομικοί και όλοι οι πολίτες αποκτούν πλέον σαφείς κανόνες σχετικά με τη δόμηση, τα αυθαίρετα, τις χρήσεις γης, τις αστικές αναπλάσεις κ.λπ.,

η δημόσια διοίκηση απλοποιεί τις διαδικασίες,

ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και περιορίζεται η αυθαίρετη δόμηση.

Ο Κώδικας δεν φέρνει νέους κανόνες∙ οργανώνει με σαφήνεια αυτούς που ήδη υπήρχαν.