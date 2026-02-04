Κόκκινα Δάνεια: Εισήγηση υπέρ των δανειοληπτών – Κρίσιμη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου την Πέμπτη

Κομβικής και ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας χαρακτηρίζεται η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026, με αντικείμενο τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον λεγόμενο νόμο Κατσέλη και αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας, στην εισήγησή του προς την Ολομέλεια, αναμένεται να ταχθεί υπέρ της λύσης που ευνοεί τους δανειολήπτες. Ειδικότερα, προτείνει ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής.

Σε περίπτωση που η εισήγηση αυτή γίνει δεκτή, η διαφορά στα τελικά ποσά που θα κληθούν να καταβάλουν οι ωφελούμενοι δανειολήπτες θα είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Το διακύβευμα αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες, αλλά και τις εταιρείες διαχείρισης που έχουν στην κατοχή τους χιλιάδες κόκκινα δάνεια, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική βαρύτητα στην επικείμενη απόφαση.

Η υπόθεση έφθασε στο ανώτατο δικαστήριο μετά από παραπομπή του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, ενώ στο μεταξύ δεκάδες δικαστήρια σε ολόκληρη τη χώρα είχαν εκδώσει αντικρουόμενες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2025, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη και εκείνη τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής.

Ειδικότερα, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, η κυρία Αδειλίνη είχε τονίσει πως «βασικό κριτήριο συνιστά η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, ο συνδυασμός της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ικανοποίησης των πιστωτών με τη βασική προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και, συνακόλουθα, την εξασφάλιση και διατήρηση ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του».