ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας: Υπόμνημα σε Χατζηδάκη για τη ρύθμιση οφειλών ΜμΕ σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία έως 120 δόσεις

Η ρύθμιση των οφειλών των ΜμΕ σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία έως 120 δόσεις χαρακτηρίζεται από τις Ομοσπονδίες Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία) ως προϋπόθεση ουσιαστικής ανάπτυξης, όπως αναφέρουν σε υπόμνημά τους προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αργολίδα – Αρκαδία – Κορινθία – Λακωνία – Μεσσηνία

Προς:

Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Αξ. κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα: «Ρύθμιση οφειλών ΜμΕ σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία έως 120 δόσεις – Προϋπόθεση ουσιαστικής ανάπτυξης»

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε,

Με την ευκαιρία της τιμής που μας κάνετε να τιμήσετε με την παρουσία σας την Καλαμάτα, η οποία εορτάζει την πολιούχο και προστάτιδά της, Παναγία Υπαπαντή, μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη και τους πολίτες της, οι ΟΕΒΕΣ Περ. Πελοποννήσου καταθέτουν το παρόν υπόμνημα, εκφράζοντας ένα ουσιαστικό και ρεαλιστικό αίτημα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, άμεσα συνδεδεμένο με την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής και τη διάχυσή της στην πραγματική οικονομία.

Το πρόβλημα

Σήμερα, μεγάλος αριθμός κατά τα άλλα βιώσιμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων παραμένει αποκλεισμένος από:

– προγράμματα ΕΣΠΑ,

– το Ταμείο Ανάκαμψης,

– προγράμματα της Περ. Πελοποννήσου,

– τραπεζική και εγγυοδοτική χρηματοδότηση,

λόγω συσσωρευμένων οφειλών σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες δημιουργήθηκαν σε συνθήκες αλλεπάλληλων κρίσεων των τελευταίων ετών.

Αποτέλεσμα είναι η αδυναμία συμμετοχής των ΜμΕ στην αναπτυξιακή προσπάθεια, όχι λόγω έλλειψης σχεδίου ή δυναμικής, αλλά λόγω αντικειμενικών οικονομικών βαρών.

Το αίτημα των ΜμΕ

Οι ΟΕΒΕΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου ζητούν:

Τη θέσπιση δυνατότητας ρύθμισης οφειλών σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία έως 120 δόσεις, με ρεαλιστικούς όρους και χωρίς αποκλεισμούς, που να επιτρέπουν συνέπεια και μακροχρόνια συμμόρφωση.

Η ρύθμιση αυτή δεν αποτελεί χαριστικό μέτρο, αλλά αναγκαίο εργαλείο οικονομικής επανεκκίνησης.

Όφελος για το Δημόσιο και την οικονομία

Η προτεινόμενη ρύθμιση:

μετατρέπει ανείσπρακτα χρέη σε σταθερά και προβλέψιμα δημόσια έσοδα, ενισχύει τη φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση, στηρίζει τη διατήρηση επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, αυξάνει την απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πόρων. Χρέη που σήμερα λιμνάζουν μπορούν, με ρεαλιστικούς όρους, να επιστρέψουν στα δημόσια ταμεία.

Αναπτυξιακή και περιφερειακή διάσταση

Χωρίς μια τέτοια ρύθμιση, η ανάπτυξη περιορίζεται σε λίγους.

Αντίθετα, με τη ρύθμιση, ενεργοποιείται το 98% της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ενισχύεται η περιφερειακή συνοχή και αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο η έννοια της ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι ΜμΕ αποτελούν βασικό πυλώνα απασχόλησης, κοινωνικής σταθερότητας και τοπικής οικονομίας.

Κύριε Αντιπρόεδρε,

Οι ΟΕΒΕΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου θεωρούν ότι η ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αντίθετα ενισχύει τα δημόσια έσοδα, στηρίζει την απασχόληση, επιτρέπει στις ΜμΕ να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Επιμένουμε ότι, «Ανάπτυξη χωρίς τις ΜμΕ δεν είναι ανάπτυξη· είναι στατιστική».

Καλαμάτα 2 Φεβρουαρίου 2026

Με τιμή,

Οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ο.Ε.Β.Ε. Επ. Άργους κ.Γαβρίλος Θοδωρής

Ο.Ε.Β.Ε. Αργολίδας κ.Μακρής Παναγιώτης

Ο.Ε.Β.Ε. Αρκαδίας κ.Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης

Ο.Ε.Β.Ε. Κορινθίας κ.Μεζίνης Μιχαήλ

Ο.Ε.Β.Ε. Λακωνίας κ.Ηλιόπουλος Σωτήρης

Ο.Ε.Β.Ε. Μεσσηνίας κ.Καπερώνης Γεώργιος