Κόκκινη κάρτα από την Ε.Ε. για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τελευταία ευκαιρία έως το τέλος Οκτωβρίου έχουν οι ελληνικές αρχές, αρμόδιες για το Ταμείο Ανάκαμψης, να συμφωνήσουν με την Κομισιόν στα έργα και στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να «κοπούν» και να αντικατασταθούν με άλλα, ώστε να μη χαθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, το οποίο επικαλείται ευρωπαϊκές πηγές, υποψηφιότητα για περικοπές βάζουν –στο πλαίσιο αυτό– έργα στους εξής τομείς:

• Υγεία: Η ανακαίνιση 18 νοσοκομείων δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έως το τέλος Αυγούστου.

• Ενέργεια: Τα έργα στον τομέα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Storage, CCS) χρειάζονται προσοχή.

• Kοινωνική κατοικία.

• Σιδηρόδρομοι (μεταρρύθμιση).

Από τις ίδιες πηγές διευκρινίζεται, πάντως, ότι η απένταξη των έργων που καθυστερούν από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν σημαίνει ότι δεν θα ολοκληρωθούν, αφού μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα κοινοτικά ταμεία, βασικά το ΕΣΠΑ. Αντιθέτως, αν παραμείνουν στο ΤΑΑ και δεν ολοκληρωθούν στην ώρα τους θα χάσουν αυτή τη δυνατότητα. Επιπλέον, θα χαθούν οι πόροι που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν άλλα έργα, με προοπτικές ταχύτερης απορρόφησης. Το να προχωρήσουμε με τη λογική του «βλέποντας και κάνοντας» δεν είναι πλέον επιλογή, διαμηνύουν οι ευρωπαϊκές πηγές.

