Κολυμβητήριο Τρίπολης – Άνοιξε για το κοινό, στην τελική ευθεία η επιστροφή των σωματείων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε λειτουργία έχει τεθεί από την 1η Οκτωβρίου το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης, το οποίο πλέον υποδέχεται το κοινό, ενώ ο Δήμος Τρίπολης βρίσκεται σε συνεργασία με τα κολυμβητικά σωματεία για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, προκειμένου να ξεκινήσει και η χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλητές τους.

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους των κολυμβητικών σωματείων, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Τρίπολης Θεοδώρα Σταθούλη αναφέρθηκε στην πορεία των διαδικασιών και στη λειτουργία του Κολυμβητηρίου.

Για τη συνάντηση με τα σωματεία, η Αντιδήμαρχος σημείωσε ότι ο Δήμος έχει ζητήσει συγκεκριμένα δικαιολογητικά προκειμένου να μπορεί να γίνει η παραχώρηση χρήσης του Κολυμβητηρίου και να μπορέσουν τα σωματεία να ξεκινήσουν την αγωνιστική τους περίοδο.

«Νομίζω ότι υπάρχει σύμπνοια, υπάρχει συνεργασία. Είναι αρκετά δύσκολη γραφειοκρατία, κάτι που τους εμποδίζει αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουν το Κολυμβητήριο. Ωστόσο, το Κολυμβητήριο είναι ανοιχτό, λειτουργεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κ. Σταθούλη έδωσε πληροφορίες για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιούν το Κολυμβητήριο ως κοινό και όχι μέσω κάποιου σωματείου.

Όπως εξήγησε, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Τρίπολης τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να προμηθευτούν την αθλητική τους ταυτότητα και να μπορούν να χρησιμοποιούν το Κολυμβητήριο κατά τις ώρες κοινού.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι βεβαίωση από καρδιολόγο, βεβαίωση από δερματολόγο, δύο έγχρωμες φωτογραφίες και υπεύθυνη δήλωση.

Οι ώρες κοινού είναι από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 19:00 έως τις 21:30.

Το κόστος της μηνιαίας κάρτας για το κοινό ανέρχεται στα 30 ευρώ, ενώ για όσους επιθυμούν να προμηθευτούν ετήσια κάρτα το κόστος ανέρχεται στα 200 ευρώ.

Αναφερόμενη στις διαδικασίες που αφορούν τα σωματεία, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι περισσότεροι θα έχουν ολοκληρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε ο Δήμος να προχωρήσει στις νόμιμες διαδικασίες για την παραχώρηση του χώρου.

«Είναι κάτι που και ο κόσμος, και οι προπονητές και οι εκπρόσωποι των σωματείων, αλλά κυρίως εμείς, ανυπομονούμε να δούμε να πραγματοποιείται», τόνισε η κ. Σταθούλη.