Δημήτρης Πτωχός από το Γύθειο: «Η καρδιά της επιχειρηματικότητας είναι οι ίδιοι οι επιχειρηματίες – η Περιφέρεια δημιουργεί το υπόβαθρο για να αναπτυχθούν»

Με ισχυρό μήνυμα στήριξης της επιχειρηματικότητας και με έμφαση στις πρωτοβουλίες που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο Γύθειο η εκδήλωση «Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2026», που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Λακωνίας.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, στον χαιρετισμό του, ανέδειξε τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας ότι η στήριξη των επιχειρήσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής. «Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στην καρδιά του προγράμματός μας. Ο ρόλος της Περιφέρειας είναι να δημιουργεί το υπόβαθρο, να αφαιρεί εμπόδια και να δίνει τα εργαλεία, ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να αναπτύσσονται, να καινοτομούν και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις κρίσιμες παρεμβάσεις που υλοποιούνται, ξεκινώντας από τη θεσμική και χωροταξική οργάνωση, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά η Πελοπόννησος διαθέτει περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για οργανωμένη ανάπτυξη, βιομηχανικές ζώνες και επενδυτικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ψηφιακή μετάβαση της Περιφέρειας, σημειώνοντας ότι πλέον οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και πολίτες είναι ψηφιοποιημένες και ενιαίες σε όλους τους νομούς, γεγονός που μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τις διαδικασίες.

Σημαντική αναφορά έκανε και στη δημιουργία πέντε Επιχειρηματικών Κέντρων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τα οποία παρέχουν υποστήριξη, καθοδήγηση και εργαλεία ανάπτυξης σε επιχειρήσεις, ενώ παρουσίασε τις δράσεις που υλοποιούνται μέσω του Κόμβου Βιοοικονομίας, σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και με στόχο τη σύνδεση της παραγωγής με την καινοτομία και την έρευνα.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στα προγράμματα χρηματοδότησης που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σημειώνοντας τη μεγάλη τους επιτυχία, ενώ ανακοίνωσε ότι σύντομα ξεκινά νέο πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, καθώς και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

«Η καρδιά της επιχειρηματικότητας είστε εσείς οι ίδιοι. Εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίζουμε, να δημιουργούμε τις συνθήκες και να διασφαλίζουμε ότι η Πελοπόννησος μπορεί να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα», σημείωσε, κλείνοντας την τοποθέτησή του.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Γιάννης Παναρίτης, εξήρε τη δυναμική και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στην οικονομική ανάπτυξη της Λακωνίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λακωνίας, παρουσία, μεταξύ άλλων, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μάνης κ.κ. Χρυσοστόμου, των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.κ. Αθανάσιου Δαβάκη και Γιάννη Ανδριανού, των βουλευτών Λακωνίας κ.κ. Νεοκλή Κρητικού και Νάγιας Γρηγοράκου, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας, Θεόδωρου Βερούτη, του Περιφερειακού Συμβούλου, Παναγιώτη Τζινάκου, του Δημάρχου Σπάρτης Μιχάλη Βακαλόπουλου, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, των προέδρων Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου και πλήθους επιχειρηματιών και φορέων.