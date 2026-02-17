Κορινθία: Εξιχνιάστηκαν 15 υποθέσεις απατών και αποπειρών σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων στο Λουτράκι

Εξαρθρώθηκε, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου.
Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν την 16 και 17.2.2026, σε περιοχή της Αττικής, από τους ανωτέρω αστυνομικούς, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, -2- ημεδαποί, 43χρονος και 63χρονη, αντίστοιχα.
Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και απάτες, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -2- ημεδαπούς ηλικίας 45 και 63 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε Κατάστημα Κράτησης, 44χρονη ημεδαπή καθώς και άγνωστους συνεργούς τους.
Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, από το μήνα Ιούνιο του 2024 έως και τη σύλληψή τους, είχαν διαπράξει συνολικά -11- περιπτώσεις απατών και -4- περιπτώσεις αποπειρών αυτών, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, παραθέτοντάς τους ψευδή στοιχεία ως αληθή, αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο ξεπερνά τις -10.000- ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη δράση τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, επιβαίνοντες σε οχήματα που κατείχαν για μικρό χρονικό διάστημα, πλησίαζαν ανυποψίαστους πεζούς ηλικιωμένους παθόντες και με το πρόσχημα ότι γνωρίζουν συγγενικά τους πρόσωπα, τους ζητούσαν να επιβιβαστούν στο όχημα και ακολούθως τους μετέφεραν σε Αυτόματα Μηχανήματα Ανάληψης χρημάτων Τραπεζών, προκειμένου οι παθόντες καθ΄ υπόδειξή τους να πραγματοποιήσουν αναλήψεις χρημάτων ή ακόμα και στις οικίες τους όπου τους έπειθαν να τους παραδώσουν οι ίδιοι χρήματα ή τιμαλφή.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.
Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή περιπτώσεων εξαπάτησης:
- Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.
- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.
- Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του.
- Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.
- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).
- Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.
- Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.
- Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.
- Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.
- Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.
- Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.
- Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.
- Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).
- Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.
- Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.