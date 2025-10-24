Πελοπόννησος: 31 συλλήψεις ναρκωτικά, όπλα, κλοπές και άλλες παραβάσεις- Εξιχνιάστηκε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Τριφυλία

31 συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Συνολικά 63 άτομα προσήχθησαν και ελέχθηκαν 824, ενώ έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν επίσης σε 615 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 208 παραβάσεις. Παράλληλα εξιχνιάστηκαν δυο περιπτώσεις κλοπών και μιας περίπτωση απάτης, η τελευταία στην Τριφυλία.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, ποσότητες κάνναβης, ναρκωτικά δισκία και κυνηγετικά όπλα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες (23.10.2025), εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε -824- άτομα, εκ των οποίων τα -724- ήταν ημεδαποί και -100- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -615- οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -63- άτομα, από τα οποία -45- ήταν ημεδαποί και -18-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -31- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά,

ημεδαπός, για απόπειρα κλοπής,

ημεδαπός για καταδικαστικό έγγραφο,

ημεδαπός για καταδικαστικό έγγραφο, Ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

Τρείς (3) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Τέσσερις (4) ημεδαποί, για ναρκωτικά,

ημεδαπός, για τα όπλα και

Τρείς (3) ημεδαποί, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

στην Κορινθία:

Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

Ένας (1) ημεδαπός, για διατάραξη κοινής ησυχίας.

στη Λακωνία:

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά και

Δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στη Μεσσηνία:

Τέσσερις (4) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός, για ναρκωτικά,

Δύο (2) ημεδαποί, για τα όπλα,

Ένας (1) ημεδαπός, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και

Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

Εξιχνιάστηκαν:

από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, -2- περιπτώσεις κλοπής σε οικία που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από την 18 έως την 19.10.2025, στην Κόρινθο. Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -3- ημεδαπών, ηλικίας από 17 έως 37 ετών, αντίστοιχα, για κλοπή.

από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, -1- περίπτωση απάτης με υπολογιστή σε βάρος ημεδαπής, που έγινε την 22.8.2025. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -2- ημεδαπών, ηλικίας 23 και 22 ετών, αντίστοιχα, για απάτη με υπολογιστή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -208- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πραγματοποιήθηκαν -3- ακινητοποιήσεις οχημάτων ενώ κατασχέθηκαν:

μικροποσότητα κάνναβης, στην Αργολίδα,

μικροποσότητα κάνναβης, -1- κυνηγετικό όπλο και τρίφτης κάνναβης, στην Αρκαδία,

μικροποσότητα κάνναβης, στη Λακωνία,

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -28,5- γραμμαρίων, -73- ναρκωτικά δισκία, αναδιπλούμενος σουγιάς με μήκος λάμας -6- εκατοστά και κυνηγετικό όπλο, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.